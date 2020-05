Faszination BWL

Der Blick in die Praxis hat ihm zudem gezeigt, dass BWL weit mehr ist, als „nur“ Excel-Tabellen zu führen und Aufträge mit SAP (Buchhaltungs-Software, Anmerkung der Redaktion) abzuarbeiten. Ein gutes Beispiel hierfür war sein Praktikum in einem Logistikunternehmen. „Die Manpower und Technik ist gewaltig, die man braucht, damit aus einer Lagerhalle, die so groß ist wie 17 Fußballfelder, Bestellungen abgewickelt und Artikel zeitnah ausgeliefert werden können. Ich hatte eigene kleine Aufgaben, bei denen es um Prozessoptimierung ging. Ich habe mir einzelne Abläufe angeschaut, nach Fehlerquellen und deren Ursachen gesucht und auch Lösungen erarbeitet. Dafür habe ich nicht nur Mitarbeiter befragt, sondern auch selbst mitangepackt – mir also die analoge Welt hinter den Excel-Listen genau angeschaut.“

Eigenständig zu arbeiten und Details auf den Grund zu gehen, hat ihm Spaß gemacht: „Aber das Beste war, dass ich selbstständig entscheiden durfte, wie ich etwas lösen möchte“, sagt der 22-Jährige.

Da er ein bilinguales Abitur in Deutsch und Französisch absolviert hat, kann er sich mit Blick in die Zukunft gut vorstellen, in einem internationalen Kontext zu arbeiten, sowohl bei einem Unternehmen als auch beim Auswärtigen Amt. Wo auch immer er landet, sein Bauchgefühl hat ihn nicht getäuscht: „BWL passt gut zu mir, nicht nur wegen der Perspektiven, sondern eben auch, weil ich eigene Entscheidungen treffen und Verantwortung übernehmen will“, resümiert er.