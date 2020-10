„Der therapeutische Ansatz liegt mir“

In den klassischen Lehrveranstaltungen, die etwa die Hälfte der Studienzeit ausmachen, befassen sich Louisa Schmidt und ihre Kommiliton*innen mit logopädischen Fächern, wie Sprachentwicklungsstörungen, Stimmstörungen oder Stottern. Die übrige Zeit entfällt auf medizinische Fächer und sogenannte Bezugswissenschaften zur Logopädie, wie Anatomie, Pädiatrie, Soziologie oder Linguistik. „Das Besondere bei den logopädischen Fächern ist: Es folgt einem Semester Theorie stets die entsprechende Praxis, in der man auf Grundlage des theoretischen Wissens einen praktischen Therapieansatz erstellt und in der Praxis der Berufsschule am realen Patienten durchführt“, erklärt die 20-Jährige.

Weitere Praxiserfahrungen können die angehenden Logopäd*innen während der drei Pflichtpraktika erwerben. Louisa Schmidt tat dies in einer Kita, einer neurologischen Reha-Einrichtung und einer logopädischen Praxis. „Das Ziel des dritten Praktikums war, in fünf Wochen rund zwanzig Therapien selbst durchzuführen, um noch einmal neue Störungsbilder kennen zu lernen und andere therapeutische Erfahrungen zu machen.“ Sie fand es hilfreich, mit unterschiedlichen Logopäd*innen in der Praxis zu arbeiten, deren verschiedene Herangehensweisen und therapeutische Konzepte zu erleben.