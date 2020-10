Viel mehr als Erklärbär-Journalismus

Foto: privat

Vor allem im Print- und Rundfunk-Journalismus, aber auch bei Online-Medien, im PR-Bereich und bei Kommunikationsagenturen verlaufe der Berufseinstieg in der Regel über ein Volontariat, erklärt Michel Hümmer, Berufsberater bei der Agentur für Arbeit Fürth. Dabei handelt es sich um eine meist ein- bis zweijährige sozialversicherungspflichtige Beschäftigung, beispielsweise bei einem Medienunternehmen. Sie ist vergleichbar einer praktischen Ausbildung.

„Praxiserfahrung vorweisen zu können ist sowieso die beste Eintrittskarte“, weiß Michael Hümmer. Schnittstellenstudiengänge wie der von Oskar Köppen, bei denen Fachwissen und journalistisches Handwerkszeug gelehrt werden, sind meist sehr praxisnah aufgebaut. Gleiches gelte für Journalisten-Schulen. Auch ein geisteswissenschaftliches Studium vermittele Kompetenzen im Bereich Informationen analysieren, aufbereiten und vermitteln. Zudem sei es möglich, ein Fachstudium, beispielsweise im Bereich Naturwissenschaften, zu wählen und journalistische Erfahrungen während des Studiums über Praktika oder freie Mitarbeit und eben im anschließenden Volontariat zu sammeln.

Egal, welcher Weg in den Journalismus und welches Medium gewählt werde: „Wichtig ist die Freude am Kommunizieren, an Sprache sowie an der Aufbereitung und Vermittlung von Informationen“, betont der Berufsberater. Als Arbeitgeber kommen Medienunternehmen in Frage. Denkbar sei zudem eine Anstellung im Bereich PR und Öffentlichkeitsarbeit. Dabei weist Michael Hümmer darauf hin, dass sich die Branche im Umbruch befinde: Vor allem Tageszeitungen verlieren zunehmend Abonnent*innen und Werbekunden. Der Trend gehe zu Online-Medien.