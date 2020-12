„Religion verbindet Menschen“

In ihrem Studium verbringt Maja Fritzi Saidl viel Zeit mit Lesen.Die Primärliteratur, etwa die verschiedenen Heiligen Schriften, und wichtige Sekundärliteratur, wie Werke zur Religionsgeschichte, geduldig zu studieren, ist in ihrem Fach unverzichtbar. „Wer nicht gern liest, hat quasi schon verloren“, ist sich die Studentin sicher.

Zum Hochschulalltag gehört es, an Exkursionen in Kirchen, Moscheen, Synagogen oder Museen teilzunehmen, Essays und Hausarbeiten zu schreiben oder Menschen zu interviewen, die sich eine Expertise in religiösen Themen erarbeitet haben. Maja Fritzi Saidl lobt, dass sie dabei eigene Schwerpunkte setzen kann: „Oft gibt es zu einer Vorlesung unterschiedliche Seminare. So kann ich selbst entscheiden, auf welchem Themengebiet ich mein Wissen erweitern will.“ Die 24-Jährige hat beispielsweise untersucht, in welcher Weise sich die Marienverehrung im lateinischen Christentum auf die Anbetung der antiken ägyptischen Göttin Isis zurückführen lässt. Tatsächlich sehen die Darstellungen der Maria mit dem Jesuskind oft ähnlich aus wie die der Isis mit ihrem Sohn Horus auf dem Arm, die viel älter sind.

Maja Fritzi Saidl ist mittlerweile im fünften Bachelorsemester, das Ende des Studiums rückt näher. Danach möchte sie ein Master- und ein Dissertationsstudium in der psychologischen Grundlagenforschung anschließen, die Religionswissenschaft dabei aber nicht aus den Augen verlieren: „Momentan ist die Religionswissenschaft eine willkommene Abwechslung zu all der Empirie und Statistik der Psychologie.“ Außerdem, sagt sie, verbinde Religion Menschen unterschiedlichen Alters und unterschiedlicher Herkunft. „Dabei entsteht unweigerlich soziale Interaktion, was Religion aus psychologischer Sicht zu einem vielfältigen und ergiebigen Fachgebiet macht.“