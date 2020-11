Mit Tatendrang durchs Lehramtsstudium

Foto: privat

Dass der Lehrerberuf das Richtige für ihn ist, daran hat er nie gezweifelt. Die Frage „Soll ich ein Lehramtstudium beginnen?“, die der Orientierungstest „Career Counselling for Teachers“ (CCT) stellt, konnte er direkt mit „Ja“ beantworten. In Baden-Württemberg ist die Teilnahme an dem Online-Selbst-Test für alle verpflichtend, die sich in einem Lehramtsstudiengang immatrikulieren wollen. Dass der Lehrerberuf seinen Vorstellungen entspricht und mitnichten eintönig ist, hat Lukas Gwinner zudem im Schulpraxissemester erfahren, das er zu Beginn seines Master-of-Education-Studiums absolviert hat.

Während des Orientierungspraktikums im Grundstudium sei er die meiste Zeit lediglich „mitgelaufen“: „Die drei Wochen dienen dazu, einen Rollenwechsel vorzunehmen und Schule aus der Lehrerperspektive zu erleben“, erklärt er. Aber er habe Glück gehabt und durfte auch damals schon ein wenig unterrichten. Im dreimonatigen Schulpraxissemester, das mit Veranstaltungen am Seminar für Ausbildung und Fortbildung der Lehrkräfte Tübingen begleitet wurde, stand er dann deutlich häufiger vor der Klasse. „Es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht – und mir zugleich gezeigt, in welchen Bereichen ich noch Wissen und Handlungsanleitungen benötige“, erinnert er sich.

Im Bachelorstudium standen hauptsächlich fachspezifische Module wie Einführung in die Politikwissenschaft und Politische Wirtschaftslehre beziehungsweise in Germanistik zum Beispiel Neuere Deutsche Literatur und Sprachwissenschaft auf dem Studienplan. Ergänzt wurden diese Module durch praxisnahe Lehreinheiten, in denen die Studierenden die Möglichkeit erhalten, das theoretische Wissen und analytische Fähigkeiten in berufsähnlichen Situationen zu erproben und zu verstärken.