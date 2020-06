„Büroarbeit war nichts für mich“

Foto: privat

Für die Studentin war das Planspiel der Abschluss des Moduls „Didaktik in der kaufmännischen Aus- und Weiterbildung“ – im regulär viersemestrigen Studiengang, der Fachwissenschaft mit Wirtschaftspädagogik und einem Zweitfach kombiniert, in ihrem Fall Englisch. Sie berichtet: „Im Modul ‚Vertiefende Fachdidaktik und Unterrichtsforschung Wirtschaftswissenschaften‘ haben wir außerdem Unterricht zum Thema Nachhaltigkeit geplant, die Stunden dann tatsächlich an berufsbildenden Schulen in der Region gehalten und anschließend mit unseren Dozenten und den betreuenden Lehrkräften der Berufsschulklasse darüber reflektiert.“ Ihr fünfwöchiges Pflichtpraktikum machte sie an der Berufsbildenden Schule am Museumsdorf in Cloppenburg.

Rebecca Blömer kann bereits zwei Bachelorstudiengänge vorweisen. Das liegt daran, dass sie vor dem Lehramtsstudium ganz andere Pläne für ihre Zukunft hatte. Nach einer Ausbildung zu Bankkauffrau studierte sie zunächst „Betriebswirtschaft und Management“ an der Hochschule Osnabrück. Damals wollte sie noch in einer Personalabteilung arbeiten und machte während des Studiums ein sechsmonatiges Praktikum in einem großen Unternehmen. „Dabei habe ich aber gemerkt, dass die typische Büroarbeit nicht so wirklich etwas für mich ist.“

Sie recherchierte im Internet und nutzte die Berufsberatung der Agentur für Arbeit, die sie darauf brachte, mit jungen Menschen zu arbeiten. „Also habe ich überlegt, wie ich das am besten mit meiner Ausbildung und dem ersten Studium kombinieren könnte, das ich auf jeden Fall noch abschließen wollte.“ Da sie während ihrer Ausbildung selbst eine Berufsschule besucht hatte, lag der Gedanke nahe.