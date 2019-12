„Problemlösungskompetenz ist sehr wichtig“

Foto: Martin Rehm An Förderschulen gehen Lehrer besonders auf die Bedürfnisse jedes einzelnen Schülers ein.

Lehramt Sonderpädagogik

Lucas Schrader (20) studiert im fünften Semester Lehramt an Förderschulen an der Uni Halle-Wittenberg. Während eines Praktikums sammelt er erste Erfahrungen in Schulklassen und ist sich der Verantwortung bewusst, die er dabei trägt.