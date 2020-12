Studiengang für Spezialist*innen

Zusätzlich zu den praktischen Modulen wird von den Studierenden erwartet, in den Semesterferien bei Ausgrabungen, in Museen oder bei Projekten im Landesdenkmalamt mitzuarbeiten. Diese sind nicht nur wichtig, um das Gelernte in der Praxis anzuwenden, sondern auch um den späteren Berufseinstieg vorzubereiten. Mirjana R. hat bereits Praktika bei Grabungsstellen und Museen absolviert und als wissenschaftliche Hilfskraft in der Institutsbibliothek und der Provenienzforschung (die Suche nach der Herkunft von Gegenständen in Sammlungen und Museen) sowie in kleinen Projekten in der Museumspädagogik und bei Fachtagungen mitgearbeitet. Sie ist optimistisch, was ihre berufliche Zukunft angeht: „Der Weg ist nicht so klar vorgegeben, aber wer es wirklich will und sich seine Nische sucht, findet auch einen Job in der Archäologie.“