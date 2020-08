Mehr als Feminismus

Foto: privat

Dass sie sich einmal auf dieses Gebiet spezialisieren würde, hat Sofia Casarrubia früher nicht gedacht. „Es war ein Prozess aus vielen Momenten und Begegnungen, die mich auf die Gender Studies brachten“, erinnert sie sich. Einer dieser Momente war während ihres Auslandsjahres in den USA, als sie an der High School auf Formen von Alltagsrassismus aufmerksam wurde. Damals war sie überrascht, dass asiatische und schwarze Mitschüler/-innen in der Pause immer an anderen Tischen saßen als die Schüler/-innen aus meist wohlhabenden weißen Elternhäusern. Die nächste prägende Erfahrung machte Sofia Casarrubia nach dem Abitur beim Freiwilligendienst „weltwärts“ im westafrikanischen Benin. Dort setzte sie sich zusammen mit einheimischen Jugendlichen mit Menschen- und Frauenrechten auseinander.

Im Bachelor studierte sie anschließend Sozialwissenschaften und Friedens- und Konfliktforschung in Marburg. Bestärkt und inspiriert durch ihre Dozentinnen und unterschiedliche Autorinnen, wollte sie die Themenbereiche Gender und Rassismus vertiefen. In Gender Studies an der HU Berlin sah sie ihre Interessen widergespiegelt.