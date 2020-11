Leidenschaft für sauberes Wasser

„Am meisten interessiert mich das Thema Trinkwasseraufbereitung. Die Erforschung von neuen Aufbereitungstechniken für Abwasser, das zum Beispiel mit Medikamentenwirkstoffen oder Industriechemikalien belastet ist, finde ich persönlich interessant und relevant. Das Masterstudium bietet eine gute Grundlage, weil es über den aktuellen Stand der Technik informiert“, erklärt er.

Im dritten Semester steht für den Studenten noch eine praxis- und forschungsorientierte Projektarbeit an, das Thema vergibt ein*e Professor*in des jeweiligen Fachgebiets. Man arbeitet dann beispielsweise einem*r Doktorand*in in der Forschung zu, an einem Projekt mit einem Unternehmen oder mit einer Organisation im Ausland. „Wenn es die aktuelle Situation zulässt, würde ich gerne im nächsten Jahr bei einem Projekt zur Trinkwasserversorgung im Senegal mitarbeiten“, erzählt der angehende Ingenieur. „Dabei geht es darum, mit möglichst kostengünstigen Methoden Regenwasser zu sammeln und aufzubereiten, sodass es der lokalen Bevölkerung in Trockenperioden in ausreichender Menge zur Verfügung steht.“

Für seine berufliche Zukunft kann Benjamin Guthmann sich einen Job in einem Ingenieurbüro vorstellen, das zum Beispiel Planung im wasserbaulichen Bereich wie Gewässerrenaturierung und -modellierung oder Risikobewertung bei Hochwässern macht. „Auch die Arbeit in einem Wasserwerk, etwa in der Trinkwasseraufbereitung, würde mich reizen“, überlegt er.