Eigene Denkmuster reflektieren

Mit der Zeit wuchs bei Rebecca Otto jedoch das Bedürfnis, ihr Wissen über die Entwicklungen und Hintergründe von Migration und Flucht zu vertiefen. Sie ging nach dreijähriger Berufstätigkeit auf die Suche nach Studiengängen und wurde erneut an der Hochschule Würzburg-Schweinfurt fündig. Der englischsprachige Masterstudiengang „International Social Work with Refugees and Migrants“ entsprach ihren Vorstellungen. Die zwischen Bachelor und Master gesammelte Arbeitserfahrung hilft ihr nun, eine Verknüpfung zwischen den theoretischen Inhalten und der Praxis herzustellen.

Dank einer Hochschulkooperation konnte Rebecca Otto bereits im zweiten Semester nach Amman in Jordanien reisen, um dort an der deutsch-jordanischen Hochschule zu studieren und ein Praktikum bei der Organisation „Save the children“ zu machen. Ihre Hauptaufgabe dort war es, gemeinsam mit einem Kommilitonen einen Finanzierungsantrag für ein Community Center in einem palästinensischen Flüchtlingscamp zu erstellen. Auch bei Projekten in sozialen Organisationen durfte sie mitwirken. Sie fand es interessant zu sehen, wie Nichtregierungsorganisationen im Ausland arbeiten.

Ihren Aufenthalt im Ausland beschreibt sie als „tolle und auch herausfordernde Erfahrung“, in dem sie Netzwerke zu Studierenden aus vielen unterschiedlichen Ländern knüpfen und erleben konnte, wie es ist, sich in einem völlig fremden Land mit anderer Sprache und Kultur zurechtzufinden.