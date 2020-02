Studieren in Portugal – Hintergrundbericht

Studieren in Portugal

Herrliche Strände, köstliches Essen und tolle Städte – Portugal erlebt derzeit einen Boom als Reiseziel. Aber auch für deutsche Studierende wird dieser Teil der iberischen Halbinsel immer interessanter.

Für Urlauber sind die Strände der Algarve schon längst kein Geheimtipp mehr. Und auch Lissabon, die „Stadt der sieben Hügel“ mit ihrer unverwechselbaren Architektur, macht klassischen Hotspots wie London oder Barcelona Konkurrenz.

Dass Portugal auch für Studierende immer attraktiver wird, bestätigt Cornelia Böhm von der Universität Bonn, die sechs Jahre lang als Lektorin des DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst) in Portugal arbeitete. „In den vergangenen Jahren haben sich die portugiesischen Hochschulen vermehrt um Erasmus+-Partnerschaften gekümmert und in dem Bereich ordentlich aufgeholt.“ Meist sind Intensiv-Sprachkurse solchen Programmen vorgeschaltet – das ist notwendig, da die Vorlesungen auf Portugiesisch stattfinden.

Unterschiede und Gemeinsamkeiten

Cornelia Böhm Foto: privat

Es gibt in Portugal 14 staatliche und 15 private Universitäten sowie 15 polytechnische Hochschulen (ähnlich wie deutsche Fachhochschulen). Aufgebaut sind die Studiengänge wie in Deutschland: drei Jahre Bachelor plus zwei Jahre Master. Es gibt eine Reihe von Fachrichtungen, die besonders gut für einen Auslandsaufenthalt in Portugal geeignet sind. „Wer zum Beispiel Jura studiert, wird sehen, dass das deutsche und portugiesische Recht sehr eng miteinander verknüpft sind“, erläutert Cornelia Böhm. „Portugal ist da also eine gute Wahl.“ Auch für Architektur sei das südeuropäische Land ein guter Studienort, ebenso für Geografie, ein Fach, das in Portugal eine lange Tradition habe. Durch die Kolonialgeschichte sei es zudem interessant für Afrikanistik-Studierende.

Wer an einer staatlichen portugiesischen Hochschule jedoch einen hochmodernen Campus erwartet, wird eher enttäuscht sein. Die Wirtschaftskrise der vergangenen zehn Jahre hat sich direkt auf die Hochschullandschaft ausgewirkt. „Die Ausstattung ist im Allgemeinen wesentlich schlechter als in Deutschland. Dann kann es bei Regen schon mal von der Decke tropfen.“ Ausnahmen seien private Unis wie die Katholische Universität Portugal.

Günstig durch den Alltag

Die Lebenshaltungskosten sind in Portugal günstiger als in Deutschland. Allerdings hat Lissabon eine wahre Mietpreis-Explosion erlebt. Studierende sind daher meist gezwungen, weiter rauszuzuziehen. Mit einem günstigen Nahverkehrsticket für den gesamten Großraum werden sie von der Politik unterstützt.

In anderen Uni-Städten wie etwa Porto oder Coimbra sind die Mieten erheblich günstiger. Statt der in Deutschland gängigen „WG-Castings“ werden in Portugal übrigens Zimmer einer Wohnung oftmals einzeln und ohne vorheriges Kennenlernen der Mitbewohner vermietet.

Neben dem Studium zu jobben hält Cornelia Böhm für nicht sinnvoll. Nebenjobs seien einfach zu schlecht bezahlt. Sie resümiert: „Ein Auslandsaufenthalt ist mit einem DAAD-Stipendium oder im Rahmen eines Erasmus+-Programms absolut zu empfehlen. Die Portugiesen sind den Austausch mit anderen Kulturen gewohnt und auch sehr daran interessiert.“

Steckbrief Portugal Bevölkerungszahl: 10,3 Millionen

Hauptstadt: Lissabon

Staatsoberhaupt: Staatspräsident Marcelo Rebelo de Sousa

Regierungschef: Premierminister António Costa

Landessprache: Portugiesisch

Hauptwirtschaftszweige: Landwirtschaft, Fischfang, Tourismus

Anzahl Studierende gesamt: ca. 362.000 (DAAD)

Anteil deutscher Studierender: ca. 1.600 (Statistisches Bundesamt, Stand 2016)