Aschaffenburg

Foto: Mailin Seidel / Stadt Aschaffenburg Die romantische Stiftbasilika St. Peter und Alexander gehört zu den Sehenswürdigkeiten der Stadt Aschaffenburg.

Hochschulpanorama

Aschaffenburg gehört, obwohl in Bayern gelegen, zur Metropolregion Frankfurt am Main und gilt als Tor zum Spessart. Der Main fließt in einem Bogen durch die Stadt am Schloss Johannisburg vorbei. „In der Hochschulstadt Aschaffenburg werden viele junge Talente ausgebildet. Die jungen Ingenieure und Betriebswissenschaftler stärken die Wirtschaftskraft der Metropolregion“, beschreibt Oberbürgermeister Klaus Herzog.