Bamberg

Foto: Martin Rehm Weltkulturerbe-Stadt: Von der oberen Brücke aus lässt sich die denkmalgeschützte Altstadt von Bamberg gut erkunden.

Hochschulpanorama

Bamberg

Die kreisfreie Stadt Bamberg liegt im bayerischen Regierungsbezirk Oberfranken. „Bamberg hat eine Spitzen-Universität und ist eine wunderschöne Stadt, in der es sich prima leben lässt. Auch durch stetig steigende Studierendenzahlen hat sich in den vergangenen Jahren ein vielfältiges Kulturangebot entwickelt. Bamberg hat eine überschaubare Größe, was sicherlich gerade für Studierende von außerhalb von Vorteil ist: Man läuft sich immer wieder über den Weg und kann so sehr schnell Kontakte knüpfen“, erzählt Oberbürgermeister Andreas Starke.