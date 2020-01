Mosbach

Foto: Thomas Kottal Das Mittelzentrum bezaubert mit seinen historischen Fachwerkhäusern.

Hochschulpanorama

Mosbach

Mosbach liegt an den südlichen Ausläufern des Odenwaldes im romantischen Neckartal. „Mosbach ist ein zentraler Ort, in dem sich das wirtschaftliche und kulturelle Leben des Neckar-Odenwald-Kreises widerspiegelt. Das Mittelzentrum mit seinen zahlreichen Fachwerkhäusern und malerischen Gassen hat sowohl für Touristen, als auch in puncto Freizeit und Erholung eine Menge zu bieten“, sagt Oberbürgermeister Michael Jann.