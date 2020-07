In Bielefeld gibt es neben 17 Museen drei große Veranstaltungszentren und eine kreative Kunst-, Theater- und Clubszene. Zum Stadtgebiet gehören auch 5.100 Hektar Wald und 620 Kilometer Wanderwege. So findet in Bielefeld mit Sicherheit jeder etwas, das den eigenen Interessen entspricht – egal ob Musikliebhaber, Sportler oder Nachtschwärmer.