Foto: Möller Medien Das Theater in Duisburg wurde 1911 bis 1912 im neoklassizistischen Stil erbaut.

Hochschulpanorama

Duisburg

Duisburg ist die westlichste Großstadt im Ruhrgebiet. Dort, wo die Ruhr in den Rhein mündet, liegt der größte Binnenhafen Europas. Der Hochschulbeauftragte Wolfgang Regitz betont: „Als Stadt an Rhein und Ruhr ist die Universitätsstadt Duisburg mittendrin: Mitten in einem der größten Wirtschaftsräume Europas, mitten in einer der dichtesten Forschungslandschaften Europas und mitten in einem der dichtesten Kulturnetzwerke Europas. Duisburg ist die geografische Schnittstelle der beiden Metropolregionen Ruhr und Rheinland.“