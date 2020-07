An die Zeit der großen Industriemetropole erinnert heute die historische Fabrikanlage Maste-Barendorf. Das Fabrikdorf beherbergt einige Museen und mehrere Kunstateliers. Regelmäßig finden Vorführungen in der Gelbgießerei sowie Kulturveranstaltungen statt. Wer gerne Zeit in der Natur verbringt, kann einen Ausflug in die Dechenhöhle unternehmen. Die Tropfsteinhöhle gilt als eine der schönsten Schauhöhlen Deutschlands.