Als größte Hochschule der Stadt gibt es an der Universität Münster ein breit gefächertes Studienangebot an insgesamt 15 Fachbereichen. Auch Forschung wird an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster großgeschrieben: Mit über 700 verliehenen Doktorgraden darf sie sich zu den fünf wichtigsten Institutionen im Bereich der Nachwuchsforschung in Deutschland zählen. Die Fachhochschule Münster bildet in den Bereichen Gestaltung, Gesundheit und Soziales, Lehrerbildung, Technik und Wirtschaft aus.