Halle

Halle an der Saale ist die größte Stadt Sachsen-Anhalts. Am Rande des Bundeslandes gelegen, versteht sich die Stadt vor allem als Wissenschafts- und Wirtschaftsstandort. Doch auch geschichtlich und kulturell hat die Stadt viel zu bieten.

Stadtinfo Bundesland: Sachsen-Anhalt Einwohnerzahl: 241.093 Anteil Studierende: ca. 9 Prozent Mietpreis: 6,50 - 8 €/qm Homepage: www.halle.de

Geschichte der Stadt

Im 16. Jahrhundert war Halle an der Saale ein Zentrum der Reformation. Der damalige Kardinal versuchte während der Kirchenspaltung in Halle, ein katholisches Zentrum als Gegenstück zum lutherischen Wittenberg zu errichten. Aus den beiden theologischen Zentren entstanden zwei Universitäten, die im 19. Jahrhundert zur Universität Halle-Wittenberg zusammengeschlossen wurden.

Besonderheiten der Stadt

Ein berühmter Sohn der Stadt ist einer der bedeutendsten Komponisten des Barock: Georg Friedrich Händel. Er verbrachte die ersten 18 Jahre seines Lebens in Halle. Das macht sich heute noch bemerkbar: Es gibt in Halle die Händel-Festspiele, einen Händel-Ehrenpreis für junge Studierende, Musiker und Wissenschaftler sowie eine Konzerthalle und ein Orchester, die seinen Namen tragen.

Kultur & Freizeit

In Halle ist einiges geboten. Neben einigen Museen wie dem Beatles-Museum oder dem Halloren-Schokoladenmuseum bereichern Kabarett, Theater und die Oper die kulturelle Seite der Stadt. „In Halle gibt es viele Kulturangebote: Kunstausstellungen, Galerien und Museen, wie die Moritzburg und das Landesmuseum für Vorgeschichte – es wird nicht langweilig!“ Das weiß Marie Luise Möller, die an der Kunsthochschule Halle Schmuck studiert. Ihr Tipp: „Besonders schön ist zum Beispiel das Café Rosenburg am Landesmuseum für Vorgeschichte.“

Kosten / Geld

Der Semesterbeitrag von aktuell 196 Euro beinhaltet ein Semesterticket für den gesamten Tarifbereich des Mitteldeutschen Verkehrsverbunds (MDV). „Wer etwas Geduld mitbringt, kann in Halle ein tolles WG-Zimmer oder eine Wohnung zu einem guten Preis finden“, meint die Studentin Marie Luise Möller. „WG-Zimmer kosten im Schnitt zwischen 230 Euro bis 350 Euro kalt.“

Hochschule

In Halle kannst du an diesen staatlichen Hochschulen studieren (einschließlich Musik- und Kunsthochschulen):



Weitere Hochschulen:

Studienmöglichkeiten/Schwerpunkte

Im CHE-Hochschulranking erreiche die Uni Halle-Wittenberg mit ihren Angeboten regelmäßig Plätze in den Spitzengruppen, etwa in den Erziehungswissenschaften, der Zahnmedizin oder Jura. Forschungsschwerpunkte liegen in den Material-, Bio-, und Kulturwissenschaften. In der Burg Giebichstein ist die Kunsthochschule untergebracht. Hier werden in erster Linie Studiengänge aus den Bereichen Kunst und Design angeboten.