In Leipzig haben viele Berühmtheiten gewirkt, neben Johann Sebastian Bach zum Beispiel auch Felix Mendelssohn Bartholdy, der von 1835 bis 1841 Kapellmeister im Gewandhaus war. Richard Wagner wurde 1813 in Leipzig geboren. Bereits etwas früher lebte Goethe in der Stadt. Er studierte hier Jura. „Die Stadt lebt von der Mischung aus Ur-Leipzigern und der Energie, Kreativität und Einfluss der jungen Menschen, die aus ganz Deutschland zum Studieren herkommen – das macht sie so besonders“, findet Olga Frank, die an der Universität Kommunikations- und Medienwissenschaften studiert.