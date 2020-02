Hochschulpanorama

Zittau

Zittau befindet sich im äußersten Südosten Sachsens. Gelegen am Zittauer Gebirge glänzt die Kleinstadt nicht nur mit einer wundervollen Umgebung. Die Altstadt ist gut erhalten und strahlt eine ruhige Atmosphäre aus. Einsam sind die Studierenden dennoch nicht.

Stadtinfo Bundesland: Sachsen Einwohnerzahl: 26.532 Anteil Studierende: ca. 12 Prozent Mietpreis: ca. 5,50 - 6,50 €/qm Homepage: www.zittau.de

Geschichte der Stadt

Zittau war im Mittelalter dank der guten geografischen Lage relativ wohlhabend. Die Stadt war ein Zentrum der Bierbrauerei und Tuchherstellung. Trotz vieler Zerstörungen – etwa im Dreißigjährigen sowie im Siebenjährigen Krieg – blieb Zittau reich. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts entwickelte sich die Stadt zu einem Zentrum der Maschinen- und Textilindustrie. Als Grenzstadt nahm Zittau nach dem Zweiten Weltkrieg viele Flüchtlinge aus den Ostgebieten auf und hatte kurzzeitig fast 50.000 Einwohner – etwa doppelt so viele wie heute.

Besonderheiten der Stadt

In Zittau kann man eine besondere Rarität bestaunen: Die Zittauer Fastentücher sind die einzigen erhaltenen Fastentücher in ganz Deutschland. Weltweit gibt es von diesen religiösen Gegenständen nur 18 Stück. Die Zittauer Fastentücher von 1472 und 1573 zeigen christliche Geschichten und Symbole und wurden traditionell dafür verwendet, in der Fastenzeit damit Kreuze und Reliquien zu verhüllen – daher auch der Name. Eine weitere Zittauer Rarität ist die Schmalspurbahn, die seit 1860 von Zittau ins Zittauer Gebirge fährt.

Kultur & Freizeit

Die Kleinstadt Zittau kann in puncto Freizeitgestaltung verständlicherweise nicht mit einer Großstadt mithalten. Kai Grebasch, Verantwortlicher für das Stadtmarketing, findet aber: „Die Stadt hat für ihre Größe extrem viele Kulturveranstaltungen etwa im Theater sowie ein ausgeprägtes Kneipenleben zu bieten.“ In der Studentenkneipe KultUhr in der Fleischereibastei oder in der Musik-Kneipe Vinyl kann man mit Kommilitonen den Abend ausklingen lassen.

Kosten / Geld

Es gibt sieben Wohnheime in Zittau und ein weiteres in Görlitz. Ein Zimmer ist hier schon für rund 200 Euro pro Monat zu haben. Der Semesterbeitrag liegt bei rund 94 Euro. Nebenjobs gibt es vor allem an der Hochschule, zum Teil auch in der Gastronomie.

Hochschule

In Zittau kannst du an diesen staatlichen Hochschulen studieren (einschließlich Musik- und Kunsthochschulen):



Studienmöglichkeiten/Schwerpunkte

Die Hochschule Zittau/Görlitz hat am Standort Zittau vor allem die technischen Studiengänge untergebracht: Maschinenbau und Elektrotechnik, Naturwissenschaften. Dazu kommen noch Informatik und Sozialwissenschaften sowie die Fakultät Management und Kulturwissenschaften in Görlitz.