Nordhausen

Die Stadt Nordhausen liegt am Südrand des Harzes und wird daher auch als das „Tor zum Harz“ bezeichnet.

Stadtinfo Bundesland: Thüringen Einwohnerzahl: 42.014 Anteil Studierende: ca. 6 Prozent Mietpreis: ca. 6 €/qm Homepage: www.nordhausen.de

Geschichte der Stadt

Im Jahr 929 wird die Stadt erstmals namentlich erwähnt. In einer Urkunde teilt König Heinrich I. seiner Frau Mathilde die Pfalz Nordhausen und die dort befindliche Burg als Witwensitz zu. Im Laufe des Mittelalters wird die Stadt zum Schauplatz eines berühmten Krieges zwischen Friedrich I. Barbarossa und Heinrich dem Löwen und wurde in der Folge im Jahr 1180 völlig niedergebrannt. 1802 wird die reichsfreie Stadt dem Königreich Preußen angegliedert. Der Wiederaufbau in der Folge des Zweiten Weltkriegs bringt eine Veränderung des Stadtbildes, besonders der Altstadt, mit sich.

Besonderheiten der Stadt

Nordhausen verfügt mit nur drei Linien über eines der kleinsten Straßenbahnnetze Deutschlands. Bis in die 1990er Jahre betrug die Länge des Schienennetzes etwa vier Kilometer. Mittlerweile wurde auf knapp 22 Kilometer aufgestockt.

Kultur & Freizeit

Als das „Thüringer Tor zum Harz“ liegt Nordhausen in einer Umgebung mit einer großen Vielfalt an Kultur- und Freizeitangeboten. Sportliche kommen bei der Erkundung der Wander- und Fahrradwege in der Umgebung voll auf ihre Kosten. Wer es eher ruhiger angehen möchte, kann auch mit einer dampfenden Lokomotive den Brocken erklimmen. Am Südrand von Nordhausen befinden sich mehrere Seen, an denen es zwei Tauchstationen gibt, von denen aus man zu Tauchgängen zu allen Wracks oder der Unterwasserstadt Nordhusia aufbrechen kann.

Kosten / Geld

Das Studentenwerk Thüringen bietet in Nordhausen insgesamt rund 200 Wohnheimplätze an fünf verschiedenen Standorten an. Das günstigste Zimmer ist für 167 Euro im Monat zu haben. Ein weiterer Vorteil für Studierende sind die niedrigen Lebenshaltungskosten.

Hochschule

In Nordhausen kannst du an diesen staatlichen Hochschulen studieren (einschließlich Musik- und Kunsthochschulen):



Studienmöglichkeiten/Schwerpunkte

Die Hochschule Nordhausen bildet in Ingenieur-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften aus. Dozenten und Professoren können den individuellen Belangen der Studierenden aufgrund der überschaubaren Größe der Hochschule viel Zeit widmen.