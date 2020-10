Berufsziel: Interkulturelle Trainings

Foto: privat

Auf das dritte Semester entfällt ein obligatorisches Auslandssemester oder ein Auslandspraktikum. Aufgrund der Coronapandemie können die Studierenden das Semester aktuell an der TU Chemnitz als auslandsorientiertes Semester ablegen. Hannah Stupp verbrachte diese Zeit für ein Auslandspraktikum in einem Deutsch-Center in Vietnam. Um dort auf eine Prüfungsleistung zu kommen, belegte sie nebenbei an der örtlichen Universität zwei Seminare in den Bereichen Humangeographie Ostmitteleuropas sowie Kultur- und Mediengeschichte. „Während des Praktikums habe ich unter anderem Deutschunterrichtet gegeben“, erzählt sie. Um sich auf diese Aufgabe vorzubereiten, nahm die Studentin vorher an einem Seminar zum Thema Deutsch als Fremdsprache teil. „Inzwischen weiß ich aber, dass ich beruflich lieber in Richtung Interkulturelle Trainings gehen möchte.“