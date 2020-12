Mit Plan an die richtige Hochschule

Nach der Umstellung auf Bachelor und Master haben sich die Studienabschlüsse an Universitäten und Fachhochschulen in Qualität und Anerkennung angeglichen. Unterschiede gibt es in der Regel lediglich beim Praxisbezug. Während das Wissen an der Uni meist theoretisch vermittelt wird und ein hohes Maß an Selbstständigkeit erfordert, punktet eine Fachhochschule mit kleineren Gruppen und einer schulischen Atmosphäre. Doch auch an Universitäten sorgen vorgeschriebene Praxissemester vermehrt für Arbeitserfahrung.