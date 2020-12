Schwere Entscheidung leicht gemacht

Foto: Prof. Walliczek

Am Ende entscheidet in den meisten Fällen das Interessefür einen bestimmten Studiengang. Bei bundesweit zulassungsbeschränkten Studiengängen wie Medizin, Tiermedizin, Zahnmedizin und Pharmazie gibt es zum Beispiel wenig Entscheidungsspielraum. Die einen werden per se nur an wenigen Standorten angeboten. Beiden anderen werden die Studienplätze zentral über hochschulstart.de an die Bewerber vergeben. Ganz anders sieht es bei Studiengängen aus, die weit verbreitetsind und zudem an unterschiedlichen Hochschultypen angeboten werden, zum Beispiel wirtschaftswissenschaftliche Fächer oder Ingenieurwissenschaften.

Grundsätzlich empfiehlt Studienberaterin Laura Müller, sich frühzeitig mit den eigenen Interessen zu beschäftigen, denn die Entscheidung, was man studieren möchte sei wichtiger als die Frage wo. Das findet auch Michael Ackermann: „Erst wenn die Studienrichtung feststeht, können subjektive Kriterien in die Wahl einfließen: Bin ich eher der Typ für die Groß- oder Kleinstadt? Fühle ich mich im schulischen System einer Fachhochschule wohler oder brauche ich die Freiheit einer Uni?“

Sind diese Fragen vorläufig geklärt, kann man mit der Studiengangsuche in Suchmaschinen beginnen und eine Vorauswahl treffen. Ein guter Startpunkt sind allgemeine Portale wie studienwahl.de oder auch länderspezifische Informationsportale. Im Hochschulpanorama von abi.de gibt es zusätzliche Infos, etwa über das Wohnungsangebot und Mietpreise in verschiedenen Hochschulstädten.