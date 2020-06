Präzisionsarbeit mit wissenschaftlichem Anspruch

In der Berufsschule wurde Ann-Kathrin von der Lieth in Fächern wie Chemie, Biologie, Arzneimittelkunde und Galenik, also der Herstellung von Arzneimitteln, unterrichtet. Sie reizt die Vielfalt der Ausbildung. „In der Arzneimittelkunde lernen wir Erkrankungen und typische Medikamente kennen. In der Medizinproduktekunde werden wir darauf vorbereitet, Kunden zum Beispiel zur Anwendung von Inhalatoren oder Blutdruckmessgeräten zu beraten.“ Pharmazeutische Gesetzeskunde gehört ebenso zum Lehrplan wie der Umgang mit Kunden. Die theoretischen Inhalte konnte die damalige Berufsschülerin auch im Labor praktisch erproben. „Wir prüfen beispielsweise die Ausgangsstoffe auf Identität, Gehalt und Reinheit“, erklärt die PTA. Dafür arbeitet sie klassisch mit Reagenzgläsern, in denen die Reaktion von Substanzen getestet wird.

Naturwissenschaftliches Interesse sollte man für die Ausbildung mitbringen, sagt Ann-Kathrin von der Lieth. Aber: „Auch wer Chemie nicht bis zum Abi belegt hat, braucht sich keine Sorgen zu machen“, erklärt sie. „Die Inhalte werden alle in der Ausbildung vermittelt.“ Es kommt besonders darauf an, organisiert zu arbeiten. „Man muss die Prozesse im Griff haben und sinnvoll planen,“ sagt sie. Ganz oben stehen Sorgfalt und Präzision. Wenn es ums genaue Abwiegen kleinster Mengen geht, aber auch bei der Einhaltung von Hygiene und Sauberkeit.

Mittlerweile sammelt Ann-Kathrin von der Lieth ihre ersten Berufserfahrungen als ausgebildete PTA in einer Apotheke. Über weitere Karriereschritte denkt sie aktuell noch nicht nach. Doch sie ist überzeugt: „Man lernt in unserem Beruf nie aus.“

