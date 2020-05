Für Kleintiere im Einsatz

Je nach Schicht beginnt ein Arbeitstag für Marvin Müller-Pleuß um 7, 8, 13 oder 15 Uhr. „Es gibt die Arbeitsbereiche Operations- und Behandlungshilfe, die Rezeption, das Labor und die Station“, erklärt er. Am besten gefällt ihm die Arbeit im OP. „Hier habe ich das Gefühl, dass ich am meisten lernen kann.“ Zu seinen Aufgaben gehört beispielsweise, die Narkosegeräte vorzubereiten. Unter Anleitung narkotisiert er das zu operierende Tier, was in der Fachsprache ablegen heißt. „Während der gesamten Operation überwache ich dann seinen Zustand“, erklärt der 20-Jährige. Auch das Ausrechnen der benötigen Medikamente gehört zu seinen Aufgaben. Nach jeder OP müssen die Auszubildenden die Operationstische und -räume reinigen, die Narkosegeräte sterilisieren, Instrumente desinfizieren, reinigen und anschließend in einen Dampfsterilisator geben. „Putzen ist ein wichtiger Bestandteil meines Jobs“, sagt Marvin Müller-Pleuß.

Ein bis zweimal in der Woche besucht der Auszubildende zusätzlich die Berufsschule. „Neben allgemeinbildenden Fächern haben wir Fächer wie Assistenzlehre, Wirtschaft, Kliniklehre und Praxisprozesse. Unter anderem lernen wir die Anatomie verschiedener Tierarten, die Funktionsweise der Organe und die Berechnung von Medikamenten kennen. Es geht aber auch um Praxisziele, Rechtliches, Rechnungswesen, Datenschutz und weitere Inhalte“, erklärt der angehende Tiermedizinische Fachangestellte. Die Abschlussprüfung wird schriftlich und mündlich erbracht. „Der mündliche Teil kann auch praktisch sein, wenn man beispielsweise eine Probe untersuchen muss.“

Wer sich für die Ausbildung zum Tiermedizinischen Fachangestellten interessiert, dem sollte klar sein, dass man es nicht nur mit süßen Hunden und Katzen zu tun hat. „Den Tieren geht es nicht gut und manche leiden sehr. Das muss man ertragen können“, erklärt Marvin Müller-Pleuß. „Es ist ein harter Job, von dem man überzeugt sein muss.“ Nach seinem Abschluss als Tiermedizinische Fachangestellter will der 20-Jährige weiter an seinem großen Berufswunsch arbeiten und Tiermedizin studieren. „Die Bewerbung ist zentral organisiert und es gibt nur wenige Studienplätze. Ich hoffe trotzdem, dass ich mir meinen Wunsch erfüllen kann.“

