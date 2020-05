Vierbeinern ein neues Zuhause vermitteln

Die duale Ausbildung zum Tierpfleger gliedert sich in mehrere Theorie- und Praxisphasen. Während ihrer betrieblichen Ausbildung durchläuft die Auszubildende alle Abteilungen des Nürnberger Tierheims. „Bei uns gibt es beispielsweise die Katzenvermittlung und die Katzenquarantäne, das Welpenhaus, die Hundestation, das Kleintierhaus und die Verwaltungsabteilung.“

Foto: Jeremias König

Aktuell ist sie in der Katzenquarantäne tätig. „Neuankömmlinge werden hier nach einer Eingangsuntersuchung eine Zeit lang beobachtet, da wir ja meist nicht wissen, wie es den Katzen geht und ob sie ansteckende Krankheiten haben“, sagt Hannah Müller. In der Quarantänestation werden die Tiere vorübergehend in einzelnen Boxen gehalten, damit sie sich nicht gegenseitig anstecken und sich in aller Ruhe an die neue Situation im Tierheim gewöhnen können. „Meine Aufgabe besteht darin, den Tieren dabei so gut es geht zu helfen. Außerdem lernen wir die Katzen so besser kennen, was für die spätere Vermittlung wichtig ist“, erläutert die 24-Jährige.