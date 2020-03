Probleme in der Ausbildung

Wechsel ist besser als Abbruch

Wer seine Ausbildung abbricht, hat meist gute Gründe: zu viele Überstunden, ein cholerischer Chef, lästernde Kollegen, zu weit weg von Zuhause, unterfordert in der Berufsschule, gesundheitliche Probleme oder abweichende Erwartungen vom tatsächlichen Berufsbild. Aber Achtung: Ein unüberlegter Abbruch kann eine Sackgasse sein!

Nicht jedem fällt der Schritt von der Schule ins Arbeitsleben leicht. „Erfahrungsgemäß sind es meist zwischenmenschliche Konflikte, an denen die jungen Leute verzweifeln. Es menschelt an allen Ecken und Enden im betrieblichen Alltag“, sagt Patrizia Grün von der Industrie und Handelskammer (IHK) Ulm. Fast jeder vierte Azubi, und damit knapp 146.000 Auszubildende insgesamt, brachen im Jahr 2017 ihre Ausbildung ab, berichtet das Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB) in seinem neuesten Datenreport. Doch nicht alle werfen komplett das Handtuch. Etwa die Hälfte schließt erneut einen Ausbildungsvertrag im dualen System ab.

Patrizia Grün, IHK Ulm Foto: Martina Dach

Patrizia Grün leitet die Abteilung für Aus- und Weiterbildung der IHK Ulm. Sie empfiehlt den Azubis nicht gleich bei den ersten Problemen aufzugeben. Manchmal sei nur ein kleiner Streit oder ein Missverständnis der Auslöser. Durch ein offenes Gespräch lässt sich das meist klären. „Bei Problemen sollten sich die Azubis immer an den Ausbilder oder eine andere Vertrauensperson wenden“, rät sie und ergänzt: „Manchmal lassen sich Konflikte auch einfacher lösen, wenn sich eine neutrale Person die Situation von außen anschaut.“ Sei aus einer Mücke aber schon ein Elefant geworden, dann helfe nur noch ein Betriebswechsel.

Nicht unüberlegt hinschmeißen

Aber Achtung! Auch wer kein Anrecht auf Arbeitslosengeld hat, sollte sich vor der Kündigung bei seiner Agentur für Arbeit vor Ort melden. „Es könnten sich unter bestimmten Voraussetzungen Nachteile beim Kindergeld und einer möglichen Familienkrankenversicherung ergeben“, sagt Stefan Krüger, Berufsberater bei der Agentur für Arbeit in Schwerin. „Außerdem können wir bei der Suche nach einem neuen Ausbildungsplatz helfen.“ Auch er rät dazu, erst einmal abzuwarten. Gerade in den ersten Wochen der Ausbildung entstünden oft Zweifel, die sich nach einer kurzen Eingewöhnungszeit vielleicht schon auflösen. „Ich empfehle, ein paar Wochen abzuwarten und zu schauen, wie es sich entwickelt. Vielleicht ist die nächste Abteilung ja schon spannender, die Menschen sympathischer“, sagt er.

Der Berufsberater regt die betroffenen Auszubildenden an, kritisch zu hinterfragen, was sie tatsächlich stört. „Ist es der Betrieb, die neue Wohnsituation, die Ausbildung selbst oder einfach nur die Umstellung auf das neue Leben mit 40 Arbeitsstunden?“ So könnten Abiturienten auch Gründe aufspüren, die für sie vielleicht generell gegen eine Ausbildung und für ein Studium sprechen.

Erst die Alternative finden

Stefan Krüger Foto: privat

Beide Experten raten dazu, erst zu kündigen, wenn man einen neuen Ausbildungsvertrag oder einen Studienplatz in der Tasche hat. Denn in der viermonatigen Probezeit kann der Vertrag von heute auf morgen gekündigt werden. Später gibt es in der Regel eine Kündigungsfrist von vier Wochen. Bei der Suche nach einem neuen Ausbildungsbetrieb helfen die Agentur für Arbeit vor Ort und die örtliche IHK oder Handwerkskammer. Diese beraten auch, wenn fachliche und inhaltliche Gründe in der Ausbildung das Problem sind. Denn dann gilt es, einen neuen Beruf zu finden.

„Viele können sich nur unter wenigen Berufen etwas vorstellen, weil diese Berufe zum Beispiel bereits in ihrer Familie vorkommen oder im Alltag erlebbar sind. Es gibt jedoch über 320 spannende Ausbildungsberufe“, sagt Patrizia Grün von der IHK Ulm. „Zudem liefern die Medien oftmals ein ganz falsches Bild eines Berufs. Dann haben die jungen Leute völlig andere Erwartungen.“ Dabei gibt es so viele Möglichkeiten, sich vorher zu informieren. „Neben einer persönlichen Berufsberatung gibt es Infos im Internet, beispielsweise im BERUFENET oder auf BERUFE.TV, und auf Berufsmessen. Auch Orientierungstests oder ein Schulpraktikum vorab können Klarheit bringen.“

Irrtümer lieber offen eingestehen

Stefan Krüger hat Verständnis für Fehlentscheidungen „Gerade wenn man jung ist, weiß man nicht immer genau, was man kann und will.“ Auszubildende, die schon genau wissen, wie sie weitermachen wollen, können versuchen, im gerade angefangenen Ausbildungsjahr in eine neue Ausbildung umzusteigen. „Es gibt immer Betriebe, die händeringend Azubis suchen“, sagt Patrizia Grün. Der bis dahin verpasste Schulstoff müsse aber eigenverantwortlich nachgeholt werden.

Bei der Bewerbung für einen neuen Ausbildungsplatz empfehlen beide Berater maximale Offenheit. „Wer eine Ausbildung wegen falscher Berufswahl abbricht, kann diesen Schritt gut begründen. Erfahrungsgemäß haben die Betriebe dafür Verständnis und schätzen, wenn man von seinem neuen Ausbildungsziel überzeugt ist und dafür kämpft“, sagt Patrizia Grün. Berufsberater Stefan Krüger ergänzt: „Eine gute Gelegenheit, die Beweggründe darzulegen ist das Bewerbungsgespräch. Im Anschreiben dagegen würde ich es nicht thematisieren.“

Ausbildungszeiten werden manchmal angerechnet

Auszubildenden, die nicht den Ausbildungsberuf sondern nur den Betrieb nahtlos wechseln, wird ihre Ausbildungszeit angerechnet. Das Gleiche gilt meistens für Azubis, die innerhalb eines Berufsfeldes den Beruf wechseln. Die anderen fangen von vorne an. Azubis, die bereits im zweiten oder dritten Lehrjahr sind, macht Patrizia Grün Mut zum Durchhalten. „Augen zu und durch kann auch eine Variante sein, um mit einem Ausbildungsabschluss in der Tasche neue Wege einzuschlagen. Was man hat, hat man“, sagt sie.

Für diejenigen, die Angst haben, durch die Prüfung zu fallen, gibt es kostenlos Nachhilfeunterricht. „Bei uns kann man die so genannten ‚Ausbildungsbegleitenden Hilfen‘ beantragen. Dann finanziert die Agentur für Arbeit den Zusatzunterricht“, sagt Berufsberater Stefan Krüger und wünscht allen zweifelnden Azubis, dass sie schnell eine Lösung für ihr Problem finden.