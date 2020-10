Gleichstellung betrifft alle Geschlechter

Seit 2016 ist das „Gesetz für gleichberechtigte Teilhabe von Frauen und Männern an Führungspositionen“ (FüPoG) in Kraft, das eine Quote von 30 Prozent für Frauen in Aufsichtsräten von 100 börsennotierten Unternehmen vorsieht. Eine Quote ist hier durchaus ein probates Mittel, findet Christina Sontheim-Leven: „Die Quote wirkt – im Gegensatz zur Selbstverpflichtung.

Der Frauenanteil in den Aufsichtsräten der Unternehmen, die unter die feste Quote fallen, ist seit dem Inkrafttreten des Gesetzes von 25 Prozent auf inzwischen 35,2 Prozent gestiegen.“ Dennoch sei das Gesetz in vielerlei Hinsicht ein Kompromiss und nur bedingt durchschlagskräftig. Eine fixe Geschlechterquote gebe es eben nur für Aufsichtsräte: „Für Vorstände und die erste und zweite Führungsebene darunter hatte der Gesetzgeber nichts vorgegeben, sondern es den Gesellschaften selbst überlassen, freiwillige Zielgrößen festzulegen. Hier dürfen die Unternehmen also frei entscheiden, wie hoch der Frauenanteil sein soll – und waren dabei nicht sonderlich progressiv“, sagt Christina Sontheim-Leven. Sprich: Hier hat sich wenig bis gar nichts verändert.

Ein weiteres Manko sei, dass das Gesetz keine konzernweite Anwendung findet, sondern an die deutsche Rechtseinheit geknüpft ist. Tochtergesellschaften von im Dax notierten Unternehmen müssen es nur berücksichtigen, wenn sie bestimmten Vorgaben entsprechen, sie zum Beispiel mehr als 500 Mitarbeiter*innen haben. Dabei zeigen Untersuchungen, dass bei gemischten Führungsteams die Wahrscheinlichkeit steigt, erfolgreicher zu werden. Eine Studie von Wirtschaftswissenschaftler*innen der Universität Tübingen etwa bestätigt, dass es Unternehmen mit einem hohen Anteil weiblicher Führungskräfte besser gelingt, ihre Risiken zu senken und nachhaltigen Erfolg zu erzielen.