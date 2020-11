Unterrichten für mehr Chancengleichheit

Foto: privat

Im September 2020 schloss Lisetta Hülsmeyer mit dem zweiten Staatsexamen ihren 16-monatigen Vorbereitungsdienst erfolgreich ab. Geprüft wurde sie in Mathe, Deutsch und Evangelische Religion. Studiert hat sie zudem Sachunterricht, auch dieses Fach darf sie in Zukunft unterrichten. Nun ist sie endlich Grundschullehrerin – ihr Traumberuf, seit sie selbst Grundschülerin war: „Ich bin davon überzeugt, dass man in diesen vier Jahren die Basis legt für das Leben der Kinder – in und außerhalb der Schule. Mein Ziel ist es, jedes Kind entsprechend seiner Möglichkeiten zu fördern und zu fordern. Ich hoffe, damit einen Teil zu mehr Chancengleichheit beizutragen.“ Die 26-Jährige ist überzeugt, dass man mit guter Arbeit als Lehrerin viel für jedes Kind tun kann.

Wie diese „gute Arbeit“ aussehen kann, hat sie im Studium und anschließend im Referendariat gelernt. In Paderborn begann sie ihren Bachelor of Education und wechselte dann an die Uni Leipzig, wo das Lehramt-Studium mit dem Ersten Staatsexamen abschließt. Der Wechsel sei unkompliziert gewesen: „Fast alle Kurse wurden anerkannt." Das Studium in Sachsen erlebte sie als sehr gut, unter anderem aufgrund der praxisnahen Ausrichtung. So verbringen die Studierenden einen Wochentag an einer Grundschule und besprechen anschließend ihre Erfahrungen an der Uni.