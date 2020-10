Ich weiß, was ich will – wo werde ich fündig?

Foto: privat

„Zulassungsbeschränkt heißt, dass nur eine begrenzte Zahl an Bewerber(inne)n zugelassen werden kann“, erklärt Klaus Arnold, Leiter des Studentensekretariats der Universität Leipzig. Oft ist dabei der Abischnitt ausschlaggebend, der sogenannte Numerus clausus (NC). Dieser gibt die Abi-Durchschnittsnote an, die im letzten Zulassungsverfahren ausschlaggebend war, um einen Studienplatz zu erhalten. Er ist abhängig von der Anzahl und dem Notenschnitt der eingegangenen Bewerbungen. „Der NC des vorletzten Semesters gibt eine grobe Orientierung, wie die eigenen Chancen stehen. Man sollte sich aber nicht davon entmutigen lassen, der NC schwankt von Jahr zu Jahr“, erklärt Ilka Hensel, Berufsberaterin in der Agentur für Arbeit Bautzen. Oft legen Hochschulen weitere Auswahlkriterien fest, die die Chance auf den Erhalt eines Studienplatzes erhöhen können.

Die Bewerbung für diese örtlich zulassungsbeschränkten Studiengänge lassen viele Hochschulen mittlerweile über das Dialogorientierte Serviceverfahren (DoSV) der Stiftung für Hochschulzulassung (SfH) laufen. Die Bewerbung für die bundesweit zulassungsbeschränkten Studiengänge Human-, Zahn-, Tiermedizin und Pharmazie erfolgt ebenfalls zentral bei der SfH (hochschulstart.de).

Für einige Studiengänge, etwa im kreativen Bereich, für Musik oder Sport müssen Bewerber*innen ihre Eignung nachweisen – durch das Einreichen einer Mappe mit Arbeiten, ein Vorspielen oder eine Sporteignungsprüfung.