Was ist überhaupt der NC?

NC, also „Numerus clausus“, heißt sinngemäß „beschränkte (An-)Zahl“. Für einen Studiengang steht also nur eine begrenzte Anzahl an Plätzen zur Verfügung. Es gibt örtlich zulassungsbeschränkte Studiengänge, die nur an bestimmten Hochschulen einen NC haben. Bei bundesweit zulassungsbeschränkten Studiengängen sind die Plätze an allen deutschen Hochschulen, die den Studiengang anbieten, limitiert, das bedeutet, wenn es mehr Bewerber*innen als Plätze gibt, kommt nicht jede*r unter. Ausgewählt wird in der Regel nach verschiedenen Kriterien, wobei der Abischnitt in der Regel das wichtigste ist. Ein Beispiel: Im Wintersemester 2019/20 ist an der Humboldt-Universität zu Berlin im Studiengang Sonderpädagogik der letzte Platz an jemanden vergeben Seite der einen Abischnitt von 2,6 hatte und zwei Wartesemester vorweisen konnte.