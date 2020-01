Umweltschutz unternehmerisch betrachten

Foto: Martin Rehm Die riesige Menge an Plastikverpackungen ist ein großes Problem für die Umwelt. Industrie und Forschung suchen daher nach sinnvollen Alternativen.

Umwelt- und Betriebswirtschaft

Wie lassen sich Nachhaltigkeitskonzepte betriebswirtschaftlich in Unternehmen umsetzen? Mit dieser Frage beschäftigt sich Nicole Prestele (25) in ihrem Master-Studiengang Umwelt- und Betriebswirtschaft am Umwelt-Campus Birkenfeld der Hochschule Trier.