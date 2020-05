Foto: privat

Das Workcamp fand im August 2019 statt. Die Freiwilligen wurden in einem Wanderheim untergebracht – mit zwei großen Räumen mit Betten und Matratzen, einer großen Wohnküche und getrennten Bädern.

Von Montag bis Freitag arbeiteten die Teilnehmer an einem gemeinnützigen Projekt draußen in der Natur. „Wir haben in der Klingenberger Schlucht alte Holzbrücken erneuert, Auffangstationen für Vögel gebaut, sie mit einem neuen Regenwasserablaufsystem wetterfest gemacht, ziemlich viel restauriert und renoviert, Biotope sauber gemacht und Müll gesammelt“, fasst Jacqueline Lehner zusammen. Die Arbeiten haben ihr viel Freude bereitet: „In der Gruppe ein gemeinsames Ziel zu erreichen und gleichzeitig dabei etwas für die Umwelt zu tun, ist eine wahnsinnig tolle Kombination“, betont sie.

Jacqueline Lehner war als Campleitung hauptsächlich für die Koordination zuständig. „Der Tag fing damit an, dass ich die Teilnehmer geweckt habe, mit ihnen gemeinsam Lunchboxen vorbereitet und sie zu den Außenstellen gefahren habe. Außerdem war ich noch für die Planung zuständig, zum Beispiel mit dem Bürgermeister der Stadt, um das Begrüßungsevent der Freiwilligen zu organisieren oder die Aufgaben, die wir in der Natur erledigen sollten, ins Englische zu übersetzen“, erklärt sie.

Das einzige, was der 19-Jährigen in den drei Wochen gefehlt hat: Schlaf. „Ja, der kam ein bisschen zu kurz“, schmunzelt sie und fügt hinzu: „Wir haben in unserer Freizeit sehr viel miteinander unternommen, gegrillt, getanzt, gespielt – und das oft bis in die Nacht“. Auch ein Ausflug nach Aschaffenburg stand auf dem Programm. Besonders gut gefiel Jacqueline Lehner der intensive Austausch: „Am Schluss des Camps konnte ich sogar ein paar Worte Italienisch, Spanisch und Chinesisch“, sagt sie.