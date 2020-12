Weihnachtsstimmung inklusive

Aufgaben: Kinder in der Adventzeit bescheren oder als Weihnachtsmann auf dem Adventsmarkt, in Kaufhäusern, Schulen oder auf Firmenfeiern auftreten und Geschenke verteilen – insofern Corona-bedingt überhaupt möglich.

Mögliche Arbeitgeber: Familien, Vereine, Unternehmen, Veranstalter von Weihnachts-/Adventsmärkten, Schulen, große Warenhäuser

Talente: Einfühlungsvermögen, schauspielerisches Talent, Kommunikationsfreude, Spaß am Umgang mit Kindern, Schlagfertigkeit, Redegewandtheit