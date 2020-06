Ausbildung als beste Grundlage

„Ich habe mich auf hochschulstart.de angemeldet und dort die Online-Bewerbung ausgefüllt“, erklärt die 24-Jährige. Per Post reichte sie dann weitere Unterlagen nach, wie eine beglaubigte Kopie des Abizeugnisses, ihren Lebenslauf und das Abschlusszeugnis ihrer Ausbildung.

Dann hielt Hanna Hege ihren Zulassungsbescheid in der Hand – von der Uni Mainz. Mittlerweile ist sie im dritten Semester und sehr zufrieden mit ihrer Wahl – auch wenn sie nicht verschweigen will, dass es ein durchaus anstrengendes, zeitintensives Studium ist. „Man braucht schon sehr viel Selbstdisziplin und muss sich gut fürs Lernen motivieren können“, betont sie. Doch das Studium ist abwechslungsreich und hat einen hohen Praxisanteil. Immer wieder merkt sie, dass sie sehr von ihrer Ausbildung profitiert. „Ich habe eine gute Wissensgrundlage und vor allem weiß ich immer genau, wofür ich das mache.“

Und ihre Ausbildung hat noch einen weiteren Vorteil: Die 24-Jährige arbeitet neben dem Studium weiter in der Apotheke, in der sie ihre Ausbildung gemacht hat. So verdient sie gut dazu und sammelt weiter Berufserfahrung. Nach dem Studium will sie weiterhin in einer öffentlichen Apotheke arbeiten. „Der Kontakt mit den Kunden, die Beratung – das macht mir einfach Spaß.“