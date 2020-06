Einmal um die Welt – und wieder zurück

Neben kaufmännischem Verständnis sowie Kenntnissen und einer Affinität für Maße und Gewichte sollten Bewerberinnen und Bewerber eine gute englische Sprachkompetenz mitbringen. „Jede zusätzliche Fremdsprache ist von Vorteil“, betont der Experte. Im Beruf benötigten Kaufleute für Spedition und Logistikdienstleistung diese Kompetenzen zum Beispiel im Kundenkontakt. Denn mit ihnen stehen die Fachkräfte im permanenten Austausch. Wer in diesem Beruf arbeiten möchte, sollte also keine Scheu vor Telefonaten und E-Mail-Kommunikation haben.

Foto: privat

Susanne Grosskopf-Nehls arbeitet in der Geschäftsstelle der Bundesvereinigung Logistik, ist Dozentin an der Deutschen Außenhandels- und Verkehrs-Akademie (DAV) und brennt für die Speditionslogistik. Sie empfindet unter anderem die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten, die der Beruf mit sich bringt als sehr attraktiv. „In Hamburg konzentrieren sich viele Unternehmen zum Beispiel auf den Ex- und Import unterschiedlicher Produkte mit dem Schiff, während in Frankfurt am Main der Fokus auf der Luftfracht liegt“, erklärt die Expertin. „Viele Firmen haben aber auch ein bestimmtes Produkt im Blick und nutzen unterschiedliche Verkehrsmittel, um diese zu transportieren.“