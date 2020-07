Ausbildung zum Wissenschaftler

Das zwölfwöchige Pflichtpraktikum absolvierte Jan Killisch in einem Consulting-Unternehmen für Personalauswahl, wo er an einem Online-Testverfahren für Azubis beteiligt war. Darüber hinaus engagiert er sich in weiteren Projekten: Beim Berufsverband deutscher Psychologinnen und Psychologen ist er seit einiger Zeit in der Studierenden-Sektion involviert, unter anderem ist er an der Organisation eines Kongresses beteiligt. An der Universität wiederum ist er als studentische Hilfskraft für die Durchführung von Experimenten am Methodik-Lehrstuhl tätig und gibt im Bereich Biopsychologie ein Tutorium für Erstsemester.

Im Herbst vergangenen Jahres schloss er seinen Bachelor ab und nahm direkt im Anschluss das Masterstudium im Fach „Kognitive und Klinische Psychologie“ auf. Dieses wird er planmäßig im Sommer 2021 beenden – und hat sich noch nicht entschieden, was er danach beruflich machen möchte. „Es gibt vieles in der Psychologie, das interessant ist“, findet er. Drei Bereiche kommen für ihn in die engere Auswahl: Rechtspsychologie, Psychotherapie und eine Promotion mit Methoden-Fokus. „Ich möchte in allen drei Bereichen noch Praktika machen, um meine Wahl dann bis zum nächsten Jahr treffen zu können.“