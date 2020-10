Mit Filmkunst Geschichten erzählen

Animationsfilm, Fotografie, Kommunikationsdesign, Game Design oder Filmregie – wer sich für einen künstlerisch-kreativen Medienstudiengang entscheidet, müsse sich in der Regel einer umfangreichen Eignungsprüfung stellen, in denen Bewerber*innen ihre Fähigkeiten, Talente und Erfahrungen präsentieren, erklärt Michel Hümmer, Berufsberater bei der Agentur für Arbeit Fürth. Er rät dazu, sich ausführlich mit dem Wunsch-Studiengang und seinen Anforderungen auseinanderzusetzen und die Arbeitsproben gezielt für die jeweilige Hochschule zusammenzustellen. Manche Fachbereiche unterstützen die Bewerber*innen mit einer „Mappenberatung“.

Neben den künstlerischen Fähigkeiten brauche man gerade im Medienbereich zugleich eine Affinität zu Technik und Informatik, beispielsweise im Bereich Bildbearbeitung oder Programmieren. Auch wirtschaftliche Kenntnisse etwa über den Medienmarkt und Kundenbedürfnisse seien hilfreich. Zumal, wenn man sich wie viele Akteure in der Kultur- und Kreativwirtschaft dazu entscheide, nach dem Studium freiberuflich als Solo-Selbständige*r zu arbeiten oder ein Start-up zu gründen.

Mögliche Arbeitgeber fänden Absolventen*innen in der freien Wirtschaft in zahlreichen Bereichen, beispielsweise bei Werbe- und Multimedia- und Marketingagenturen, in der Medienproduktion, bei Verlagen und in Redaktionen, in der Softwareentwicklung, im Bereich E-Commerce ( Stichwort: Gestaltung eines Web-Shops) oder im Bereich Bildungsmedien: „Nicht zuletzt aufgrund der Corona-Pandemie gibt es eine große Nachfrage nach E-Learning-Produkten“, erklärt der Berufsberater. Aufgrund der vielfältigen beruflichen Einsatzmöglichkeiten sei es sinnvoll, bereits während des Studiums Kontakte zu knüpfen, beispielsweise über Praktika oder freie Mitarbeit, rät Michael Hümmer.