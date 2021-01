Kreative Köpfe mit handwerklichem Geschick

Foto: privat

So wird gleich im ersten Semester ordentlich Gas gegeben – und zwar in Form von alle zwei Wochen wechselnden Speed-Projekten. „Kurzschluss“ nennt sich das Ganze und kam bei Hanni Nguyen sehr gut an: „Das macht total Spaß, weil man so alle Professoren mit ihren Fachgebieten – etwa handwerkliches Produktdesign, Industrie- oder Interaction Design – kennenlernt, aber auch die Uni, die Leute und die vielen Werkstätten.“

Werkstätten, davon gibt es viele auf dem Campus, sodass durchaus handwerkliches Geschick vonnöten ist. „Die Werkstätten ermöglichen die Arbeit mit jedem erdenklichen Material, das man in einem Projekt umsetzen kann, von Holz über Keramik und Gips bis hin zu Kunststoff und 3-D-Druck. Und sie sind obendrein super modern ausgestattet.“

Apropos Projekt: Im zweiten Semester arbeiten die Studierenden alle an einem vorgegebenen Projekt, das sich „Studentischer Arbeitsplatz“ nennt und der Frage nachgeht, wie der optimale Arbeitsplatz aussieht. Am Ende des Semesters entsteht so ein eigener Tisch, der im weiteren Verlauf mit in die Arbeitsräume oder Ateliers genommen wird.