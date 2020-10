Finanztipps für Azubis

Betriebe, die dual ausbilden, sind gesetzlich verpflichtet, dir eine angemessene und über die Zeit steigende Ausbildungsvergütung zu zahlen. Die Höhe der Zahlung wird im Ausbildungsvertrag festgeschrieben. Dabei müssen sich die Betriebe an Untergrenzen halten. So gibt es für viele Branchen und Regionen Tarifverträge, die einen Mindestbetrag festlegen. Allerdings können zwischen den Branchen und den Regionen große Unterschiede bestehen. Wichtig zu wissen: Nicht der Ausbildungsberuf entscheidet über die Höhe der tariflichen Vergütung, sondern die Branche, in der gelernt wird. So können beispielsweise angehende Kaufleute für Büromanagement in der Automobilbranche anders bezahlt werden als im Gesundheitswesen. Betriebe ohne Tarifbindung müssen nach Gesetz mindestens 80 Prozent des Branchentarifs der Region zahlen.