Hochschulen bringen digitalen Ersatz an den Start

Ebenso werden Vorkurse ins Netz verlagert. Wer für ein Studium in BWL oder Informatik seine Mathekenntnisse auffrischen will, kann an Online-Vorkursen teilnehmen, zum Beispiel an der Uni Reutlingen. Das Gute: Die digitalen Varianten sind nicht termingebunden, Interessierte können die Kurse also unabhängig absolvieren. Bei Fragen sind Tutoren im Call-Center täglich erreichbar, auch am Wochenende.

Was heißt das für dich? Egal ob du dich über ein Studium informieren, dich darauf vorbereiten oder einfach weiterstudieren willst: Informiere dich im Internet, welche digitalen Angebote deine (Wunsch-)Hochschule anbietet und wie Studieren in der Corona-Krise aktuell funktioniert. Bei Fragen sind Einrichtungen wie Studienberatung oder Verwaltung der Hochschule nach wie vor zu erreichen – am besten telefonisch oder per E-Mail.