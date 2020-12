Mein erstes Semester während der Corona-Pandemie

Foto: privat

Eine klassische „Ersti-Woche“ gab es im Frühjahr 2020 nicht, aber die Fachschaft hat sich wirklich bemüht, für Ersatz zu sorgen. Anhand einer Power Point-Präsentation haben sie uns die Universität und die Stadt Erlangen vorgestellt und sogar Spiele zum Kennenlernen über Zoom veranstaltet. Dabei konnte jede*r etwas über sich erzählen – damit man wenigstens ein bisschen mehr über seine Kommiliton*innen erfährt. Zusätzlich gab es sogenannte Buddy-Gruppen, wo immer zwei Studierende aus höheren Semestern für ein paar „Erstis“ verantwortlich waren. Meistens haben wir uns dafür in WhatsApp-Gruppen organisiert, wo wir jederzeit unsere Fragen stellen konnten. Auch untereinander, also unter den Erstsemestern, haben sich solche Gruppen gebildet. Es gab zum Beispiel eine Freizeitgruppe oder eine Anatomie-Lerngruppe, in der bei Bedarf Zoom-Meetings stattfanden und zusammen gelernt wurde.

Von höheren Semestern habe ich gehört, dass der Lehrstuhl für Medizin an der FAU sehr familiär ist und dass sich die Studierenden fast alle untereinander kennen. Dieses Gemeinschaftsgefühl fehlt mir ein bisschen – und sicher auch meinen Kommiliton*innen, die mit mir das Studium begonnen haben. Wobei ich für einige Prüfungen von Österreich aus nach Erlangen gefahren bin. Bei der Gelegenheit habe ich zum ersten Mal Leute aus meinem Studiengang in echt getroffen, die ich bislang nur vom Bildschirm kannte. Inzwischen treffe ich mich regelmäßig mit einigen meiner Kommiliton*innen – meistens in der Bibliothek. Andere Studierende aus meinem Semester kenn ich zumindest vom Sehen.