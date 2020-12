Faszinierende Vergangenheit

„Geisteswissenschaftler haben keinen Arbeitsmarkt heißt es oft. Trotzdem ist die Story vom Taxi fahrenden Historiker eine Zeitungsente“, meint der Berufsberater. „Dennoch gibt es tatsächlich relativ wenige Stellenausschreibungen, die sich explizit an Historiker oder Geisteswissenschaftler wenden. Um in Konkurrenz zu Absolventen anderer Fachrichtungen treten zu können, müssen sie sich ihren späteren Arbeitsplatz ‚erarbeiten“. Das Fachstudium alleine reiche dafür in der Regel nicht aus. „Selbst in studientypischen Berufen und Branchen ist über das reine Pflichtstudienprogramm hinaus zusätzliches Engagement inner- und außerhalb der Hochschule gefragt.“ Deshalb ist es besonders wichtig, sich bei der Planung des Studiums von vorneherein an einem Berufsziel zu orientieren. Zum Beispiel durch die Wahl der Fächerkombination, den Erwerb verschiedener Zusatzqualifikationen, freiwilligen Praktika oder berufsbezogenen Nebenjobs.

Arbeitsmarktexperte Ralf Beckmann von der Bundesagentur für Arbeit bestätigt: „Der Arbeitsmarkt stellt sich für Historiker und Archäologen als nicht unproblematisch dar.“ Nur rund 5.000 Erwerbstätige in Deutschland arbeiten laut Mikrozensus als Historiker*innen. Nur 160 Stellenangebote, die sich explizit an Absolvent*innen der Geschichte richten, wurden im gesamten Verlauf des Jahres 2019 bei der Bundesagentur für Arbeit gemeldet. „Vor allem für Berufseinsteiger ist das ein Problem, bei dem der Blick über den Tellerrand helfen kann. Denn wie bei den geisteswissenschaftlichen Studiengängen insgesamt sind auch Historiker nicht auf ein bestimmtes Einsatzfeld festgelegt“, sagt Ralf Beckmann. So arbeiten Historiker*innen außer in Museen oder Forschung auch in fachfernen Tätigkeiten. „Für einen erfolgreichen Berufseinstieg sind deshalb neben einem guten Abschluss immer auch Flexibilität, Praxiserfahrung und ein gutes Netzwerk wichtig.“