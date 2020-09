Erfinden, tüfteln, konstruieren

Foto: privat

Den wenigsten sei von Anfang an klar, wo sie am Ende landen, sagt Martin Scholz von der Zentralen Studienberatung der Leibniz Universität Hannover. Er hält Valentin Lottners Weg, sich nach und nach an sein konkretes Studienziel heranzutasten, für einen guten Ansatz, wenn man vor der Frage steht, welcher der über 4.000 Ingenieursstudiengänge der richtige ist.

Elektrotechnik oder Bauingenieurwesen? Erneuerbare Energien oder Automatisierung? (Siehe hierzu auch die Checkliste „Welche Ingenieurwissenschaft passt zu mir?“) „Wir gehen davon aus, dass sich Interessen im Laufe einer Bildungsbiografie verändern und laufend weiterentwickeln. Deshalb kann es eine gute Idee sein, mit einem breiter angelegten Ingenieursstudiengang zu starten, um die Chance zu haben, auch ganz neue Aspekte und Themen kennenzulernen. Eine Spezialisierung bietet sich dann für den Master an“, sagt der Studienberater, betont aber, dass dies nur eine ganz persönliche Entscheidung sein kann.

Foto: privat

Dr. Anne-Marie Gallrein, Studienberaterin an der Technischen Universität Dresden, hält auch eine frühe Spezialisierung nicht für eine Einbahnstraße: „Es ist kein Beinbruch, wenn man im Laufe des Studiums noch mal umschwenkt. Da vor allem die Grundlagen in den Ingenieursstudiengängen meist ähnlich sind, kann man sich bereits erbrachte Leistungen oft anrechnen lassen“, sagt sie. Ohne eine gewisse Lust an Mathe und Physik ginge es jedoch in den Ingenieurwissenschaften grundsätzlich nicht. „Interesse an Technik braucht man natürlich auch. Förderlich sind zudem gewisse Fähigkeiten im räumlichen Vorstellungsvermögen und logischem Denken, Genauigkeit und Ausdauer, um länger an einem Problem dranzubleiben, wenn der erste Ansatz nicht funktioniert.“