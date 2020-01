In Sigmaringen können sich die Studierenden der besonderen Atmosphäre pittoresker Fachwerkhäuser erfreuen.

Sigmaringen

„Studierende in Sigmaringen leben in einer überschaubaren Kleinstadt mit märchenhafter Kulisse“, bringt es Manuela Menger, Beraterin für akademische Berufe der örtlichen Agentur für Arbeit auf den Punkt.

Stadtinfo Bundesland: Baden-Württemberg Einwohnerzahl: 18.271 Anteil Studierende: ca. 10 Prozent Mietpreis: ca. 6,50 - 8 €/qm Homepage: www.sigmaringen.de

Geschichte der Stadt

Wahrzeichen der Stadt ist das Schloss Sigmaringen, das ursprünglich eine Mittelalterburg war. Anfang des 20. Jahrhunderts kam es zu einer Neugestaltung, nachdem ein verheerender Brand 1893 beinahe das gesamte Bauwerk zerstörte. Das Schloss besitzt mit etwa 3.000 Objekten eine der größten privaten Waffensammlungen Europas.

Besonderheiten der Stadt

„Sigmaringen ist eine vielseitige Stadt, in der sich das Leben lohnt! Hier verbinden sich Tourismus, Sport und Kultur mit Innovations- und Erfindergeist“, erklärt Bürgermeister Dr. Marcus Ehm. Die Lage zwischen Schwäbischer Alb und Bodensee schafft einen besonderen Wohn- und Freizeitwert in Sigmaringen. Ein besonderes Erlebnis ist zum Beispiel eine Paddeltour auf der Oberen Donau, die von bis zu 200 Meter hohen Kalkfelsen umrahmt wird.

Kultur & Freizeit

Am Donauufer spazieren gehen, Kanu fahren oder Klettern – das sind nur einige der vielfältigen Freizeitmöglichkeiten in Sigmaringen. Im Sommer kann man sich im Freibad oder in der Kneippanlage erfrischen. Für kulturelle Unterhaltung sorgt zum Beispiel das Hoftheater. „Die abwechslungsreiche Landschaft, mehrere Badeseen und das nahe gelegene Donautal im Landkreis Sigmaringen, bieten ideale Freizeitmöglichkeiten für Outdoor-Begeisterte, die beim Klettern, Kanufahren, Wakeboarden und vielem mehr Abwechslung zum Studienalltag finden“, fasst Manuela Menger das Freizeitangebot zusammen.

Kosten / Geld

„Neben drei Studentenwohnheimen steht den Studierenden vergleichsweise günstiger Wohnraum auf dem privaten Wohnungsmarkt in und um Sigmaringen zur Verfügung“, weiß Berufsberaterin Manuela Menger. An der Hochschule muss ein Semesterbeitrag von 148,10 Euro entrichtet werden.

Hochschule

In Sigmaringen kannst du an diesen staatlichen Hochschulen studieren (einschließlich Musik- und Kunsthochschulen):



Studienmöglichkeiten/Schwerpunkte

Eine Besonderheit im Studienprogramm der Hochschule Albstadt-Sigmaringen ist der Studiengang „Textile Produkttechnologie“, mit den Schwerpunkten Bekleidungstechnik oder Technische Textilien. Bürgermeister Dr. Marcus Ehm freut sich auf alle Studierenden, die am Innovationscampus Sigmaringen die Zukunft mitgestalten wollen.