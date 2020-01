Hochschulpanorama

Lüneburg

Die Hansestadt Lüneburg liegt im Bundesland Niedersachsen und ist Teil der Metropolregion Hamburg. Außerdem ist sie Namensgeberin für die Heide-, Geest- und Waldlandschaft und wird vom Fluss Ilmenau durchzogen.

Stadtinfo Bundesland: Niedersachsen Einwohnerzahl: 77.536 Anteil Studierender: ca. 13 Prozent Mietpreis: ca. 5,50 - 10 €/qm Homepage: www.lueneburg.de

Geschichte der Stadt

Bis ins 17. Jahrhundert profitierte Lüneburg von seiner wichtigen Rolle als Salzlieferant. Die Stadt war sehr früh Mitglied der Hanse geworden, was ihr zu großem Reichtum verhalf. Noch heute können kunstvoll gebaute Giebelhäuser bestaunt werden, die von der wirtschaftlichen Blütezeit zeugen. Seit 2007 trägt Lüneburg wieder offiziell den Titel Hansestadt.

Besonderheiten der Stadt

Die ARD-Telenovela „Rote Rosen“ wählte 2006 Lüneburg als Schauplatz. Mittlerweile gibt es in Lüneburg sogenannte „Rote Rosen“-Stadtführungen, die an ausgewählte Drehorte führen.

Kultur & Freizeit

Zeugnis von der Geschichte der Stadt als bedeutender Salzlieferant legt etwa die Salztherme „SaLü“ ab. Wassersportler können den Ort bei einer Kanufahrt auf der Ilmenau aus einem anderen Blickwinkel erforschen. Am alten Hafen befinden sich zahlreiche Kneipen und Bars, einige davon auch mit Live-Musik-Angeboten. Ein Kinotipp ist das Lüneburger Programmkino „Scala“. 2007 wurde es mit dem Bundespreis des Staatsministers für Kultur ausgezeichnet.

Kosten / Geld

Pro Semester fallen an der Uni Lüneburg Kosten von derzeit 353,09 Euro an. Darin enthalten sind der Studentenwerksbeitrag, der Studierendenschaftsbeitrag inklusive Niedersachsenticket und der Verwaltungskostenbeitrag. Jobs für Studierende werden unter anderem auf der Unihomepage vermittelt.

Hochschule

In Lüneburg kannst du an diesen staatlichen Hochschulen studieren (einschließlich Musik- und Kunsthochschulen):



Studienmöglichkeiten/Schwerpunkte

Die Leuphana Universität bildet an den Fakultäten Bildung, Kulturwissenschaften, Nachhaltigkeit und Wirtschaftswissenschaften aus. Praxisprojekte in einigen Studiengängen ermöglichen den Studierenden einen Einblick in die Arbeitswelt. Stark vertreten sind an der Hochschule auch studentische Initiativen.