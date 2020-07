14 der 500 umsatzstärksten Unternehmen Deutschlands haben ihren Hauptsitz in Essen und bieten Werkstudentenjobs oder Praktikumsplätze an. Ein Zimmer im Studentenwohnheim ist leicht zu finden. Das Studentenwerk Essen-Duisburg betreibt in der Stadt neun Wohnheime; ein Zimmer in einer Wohngemeinschaft gibt es schon ab 250 Euro im Monat.